ADOMOS : ADOMOS franchit une étape stratégique avec la signature du protocole d'acquisition d'une société de data marketing

ADOMOS FRANCHIT UNE ÉTAPE STRATÉGIQUE AVEC LA SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ACQUISITION

D'UNE SOCIÉTÉ DE DATA MARKETING

Adomos (ALADO, ISIN FR001400UT31) annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de 100 % du capital d'une société spécialisée dans le data management et les services marketing. Cette signature est la concrétisation des discussions exclusives initiées en juin dernier [1] et représente une avancée décisive dans la transformation d'Adomos, repositionnée autour de la connaissance client. L'acquisition reste conditionnée à l'approbation du plan de continuation d'Adomos par le Tribunal de commerce.

Un levier de croissance immédiat et rentable

La société dispose d'une base propriétaire de plusieurs millions de profils de particuliers (BtoC) et professionnels (BtoB), exploités au service des annonceurs, agences et acteurs de l'immobilier. Son expertise pointue en e-marketing et en gestion de campagnes data-driven constitue un accélérateur naturel du plan de développement d'Adomos. Comme annoncé, la société étant d'ores et déjà rentable, elle contribuera à l'amélioration des résultats dès son intégration.

Cette opération bénéficie du soutien de l'actionnaire financier qui confirme son engagement aux côtés d'Adomos pour accompagner son plan de croissance. L'intégration de la société permettra non seulement d'élargir l'offre commerciale, mais aussi de valoriser un actif clé : la donnée.

Une transformation qui s'accélère

Cette acquisition s'inscrit pleinement dans le repositionnement d'Adomos avec un pivot clair vers les métiers en croissance qui sont la connaissance client, les technologies de rupture et l'exploitation digitale des actifs. Elle constitue un marqueur fort de la nouvelle dynamique impulsée par la direction générale depuis plusieurs mois.

La réalisation définitive de l'opération reste conditionnée à la levée des conditions suspensives usuelles, notamment l'approbation du projet de plan de continuation d'Adomos qui sera examiné par le Tribunal de commerce de Paris lors d'une audience prévue le 22 octobre 2025. Ces conditions suspensives expliquent la confidentialité qui doit être maintenue sur l'acquisition.

La validation du projet de plan de continuation par le Tribunal de Commerce marquerait le véritable redémarrage opérationnel et stratégique du Groupe. La décision du Tribunal devrait être rendue dans les 3 à 4 semaines après l'audience.

Eric Longuépée, Directeur Général d'Adomos, a déclaré : « Cette acquisition constitue une étape structurante dans le repositionnement stratégique d'Adomos autour de la connaissance client. Elle vient renforcer notre légitimité sur un marché en forte croissance, en s'appuyant sur des actifs data puissants, immédiatement exploitables, et conformes aux meilleures pratiques. Cette opération va clairement dans le sens de la relance de l'entreprise et devrait conforter le projet de plan de continuation qui sera présenté au Tribunal. »

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR001400UT31), est un groupe spécialisé dans la connaissance client et dispose d'un savoir-faire historique dans la génération de contacts qualifiés. Afin d'accélérer son développement et renforcer son offre, Adomos va combiner croissance organique et acquisitions ciblées en se concentrant sur des sociétés rentables ayant des activités complémentaires et offrant des synergies attrayantes. Forte de cette expertise et de cette nouvelle dynamique de croissance mixte, Adomos ambitionne de devenir à la fois un acteur majeur du marketing data dans le domaine de la gestion patrimoniale et de la rénovation immobilière.



