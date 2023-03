ADOCIA : résultats annuels 2022 et bilan des activités et de la situation financière à date

• Une perte nette de €6,9M (€22,8M en 2021)

o Un chiffre d’affaires en hausse à €11,4M (€1,4M en 2021) reflétant les avancées majeures franchies sur les deux projets licenciés à Tonghua Dongbao

o Des charges opérationnelles courantes de €30,2M (€25,4M en 2021)

o Une plus-value de €11,2M à la suite de la vente de son siège social à Lyon



• Une position de trésorerie de €17,4M au 31 décembre 2022 (€15,2M en 2021)

o Une trésorerie qui permet de financer les activités prévues jusqu’en septembre 2023

o Des discussions de partenariats qui pourraient étendre l’horizon de cash de manière significative

o Des discussions également en cours avec les prêteurs de la société afin d’aménager les engagements financiers pris (covenants) et les respecter au-delà du 31 mars 2023



• Des avancées cliniques et précliniques majeures

o Le démarrage de la phase 3 en Chine sur BioChaperone® Lispro, déclenchant le paiement d’étape de $5M par Tonghua Dongbao

o Des résultats cliniques remarquables de phase 2 pour M1Pram avec une perte de poids de plus de 5kg après 4 mois de traitement

o Une preuve de concept préclinique obtenue pour AdoShell® Islets en thérapie cellulaire



Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui ses résultats financiers annuels au 31 décembre 2022.