ADOCIA publie ses résultats financiers du troisième trimestre 2025 et fait le point sur ses activités
15/10/2025 à 18:00

- Position de trésorerie de 13,4 millions d’euros au 30 septembre 2025
- Paiement d'étape de 10 millions de dollars U.S. du partenaire Tonghua Dongbao et Crédit d’Impôt Recherche au titre de 2024 de 2,8 millions d’euros reçus en juillet 2025
- Horizon de trésorerie sécurisé jusqu'au deuxième trimestre 2026
- Résultats positifs de l'essai clinique de Phase 3 sur l'insuline ultra-rapide BioChaperone® Lispro chez les personnes atteintes de Diabète de Type 1 et Type 2

18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC, la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, publie ses résultats financiers du troisième trimestre 2025 et fait le point sur ses activités.

