ADOCIA publie ses résultats financiers du second trimestre 2024 et fait le point sur ses activités

• Position de trésorerie de 10,3 millions d’euros au 30 juin 2024

• Poursuite des discussions de partenariat sur le M1Pram avec Sanofi

• Fin de l’étude de phase 3 sur BioChaperone® Lispro attendue en décembre, étape associée à un paiement de 10 millions de dollars

• Evènements post-période :

- Trésorerie portée à près de 13 millions d’euros à ce jour, avec l’encaissement de 3,4 millions d’euros au titre du remboursement du CIR1 2023

- Arrêt du programme BioChaperone® Combo par Tonghua Dongbao pour des raisons stratégiques

18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC, la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, publie ses résultats financiers du second trimestre 2024 et fait le point sur ses activités.



« Je suis confiant quant à la signature de futurs partenariats, car notre portefeuille de produits s’inscrit pleinement dans les marchés en plein essor de l’obésité et de la thérapie cellulaire du diabète », déclare Olivier Soula, Directeur Général d'Adocia. « Après le M1Pram, nos technologies AdoGel, AdOral et BioChaperone, répondent parfaitement aux enjeux de formulation des nouvelles molécules de l’obésité : diminuer le nombre d’injections voire les supprimer, et combiner les hormones pour améliorer l’efficacité et la qualité de la perte de poids ».