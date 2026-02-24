ADOCIA publie ses résultats financiers du quatrième trimestre 2025 et fait le point sur ses activités

• Le partenaire chinois Tonghua Dongbao a achevé le programme de phase 3 de BioChaperone® Lispro avec des données positives chez les personnes atteintes de diabète de type 1, complétant les résultats positifs obtenus sur le diabète de type 2

• Poursuite du développement de BioChaperone® pour stabiliser et combiner des peptides pour l’obésité et le diabète, avec deux études de faisabilité en cours en collaboration avec deux grandes entreprises pharmaceutiques

• Dépôt d’un brevet pour une nouvelle plateforme technologique AdoXLongTM qui permettrait des injections mensuelles de peptides pour traiter l’obésité et le diabète, avec des résultats préliminaires positifs in vitro et in vivo obtenus avec le semaglutide

• Position de trésorerie de 17,2 millions d’euros au 31 décembre 2025 – horizon de trésorerie assuré jusqu’au début 2027, grâce à une levée de fonds de 10 millions d’euros finalisée en décembre 2025

• Gérard Soula quitte ses fonctions de Président du Conseil d’Administration conformément à la limite d’âge statutaire, Stéphane Boissel est nommé Président du Conseil d’Administration et Jacky Vonderscher est coopté en qualité d’administrateur