ADOCIA publie ses résultats financiers du quatrième trimestre 2024 et fait le point sur ses activités

• Position de trésorerie de 7,5 millions d’euros au 31 décembre 2024

• Dernier dosage dans une étude de Phase 3 de BioChaperone® Lispro déclenchant la reconnaissance d'un revenu de 10 millions de dollars, et les résultats principaux sont attendus pour mi-2025

• Poursuite des discussions de partenariat sur M1Pram avec Sanofi et priorité commerciale à l’établissement d’un partenariat sur la combinaison stable de cagrilintide et de semaglutide (CagriSema) utilisant la plateforme BioChaperone®



18h30 CET - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC, la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, publie ses résultats financiers du quatrième trimestre 2024 et fait le point sur ses activités.