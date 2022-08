ADOCIA publie sa position de trésorerie et son chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre et dresse un bilan de ses activités

• Renforcement de la position de trésorerie à 23,9 millions d’euros au 30 juin 2022 suite à l’encaissement d’un paiement d’étape de 5 millions de dollars de Tonghua Dongbao (THDB) reçu en mai 2022

• Forte hausse du chiffre d’affaires semestriel à 7,3 millions d’euros (vs. 0,4 million d’euros au 1er semestre 2021), à la suite du franchissement d'étapes majeures sur le second trimestre :

o Paiement d’étape de 5 millions de dollars déclenché par le dosage d’un premier patient dans l’essai clinique de Phase 3 pivotal mené en Chine avec l’insuline ultra-rapide BC Lispro

o Revenu de collaboration à hauteur de 2,2 millions d’euros pour la conduite de 3 études cliniques menées en Europe avec BC Combo, combinaison d’insulines basale et prandiale



18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, publie sa position de trésorerie et son chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2022 et dresse un bilan de ses activités.