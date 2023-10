ADOCIA et son partenaire Tonghua Dongbao annoncent les résultats positifs de trois essais cliniques sur BioChaperone® Combo

• Trois essais cliniques sur BioChaperone® Combo (THDB0207) ont été menés en Allemagne sur des sujets atteints de diabète de type 1, de diabète de type 2 et sur des volontaires sains d’origine chinoise

• Les essais, menés en comparaison avec le Premix de référence (Humalog® Mix25), ont démontré avec succès :

- Un bon profil de sécurité et de tolérance

- Un effet plus rapide, qui pourrait se traduire par une réduction de l'hyperglycémie post-prandiale

- Une amélioration du contrôle basal

- Une réduction de la surexposition qui pourrait limiter l'hypoglycémie

• Les données générées seront soumises à la CDE et utilisées pour soutenir la demande d'entrée vers la prochaine étape clinique en Chine



Adocia annonce que son partenaire Tonghua Dongbao publie aujourd’hui des résultats positifs sur les trois études cliniques menées sur la formulation BioChaperone® Combo, contenant de l'insuline glargine et de l'insuline lispro de Tonghua Dongbao.

Menées par Adocia en Allemagne, ces études ont été entièrement financées par Tonghua Dongbao, le leader chinois de l'insuline, à qui BC Combo a été licencié en 2018. Ces études ont été approuvées par l'autorité de santé allemande (BfArM), ainsi que par les autorités réglementaires chinoises (CDE), dans le cadre d'une IND chinoise. Conformément à ces interactions, les données générées par les trois études seront soumises à la CDE et utilisées pour soutenir la demande d'entrée vers la prochaine étape de développement clinique.