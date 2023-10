Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adocia: données d'études positives pour BC Combo information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 13:40









(CercleFinance.com) - Adocia annonce que son partenaire Tonghua Dongbao publie des résultats positifs sur les trois études cliniques menées sur la formulation BioChaperone Combo THDB0207 (BC Combo), contenant de l'insuline glargine et de l'insuline lispro de Tonghua Dongbao.



Ces trois essais cliniques ont été menés en Allemagne sur des sujets atteints de diabète de type 1, de diabète de type 2 et sur des volontaires sains d'origine chinoise, en comparaison avec un Premix de référence (Humalog Mix25).



Ces essais ont démontré un bon profil de sécurité et de tolérance, un effet plus rapide qui pourrait se traduire par une réduction de l'hyperglycémie post-prandiale, une amélioration du contrôle basal et une réduction de la surexposition qui pourrait limiter l'hypoglycémie.





