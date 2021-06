ADOCIA confirme son éligibilité au PEA-PME

18h CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC - la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement du diabète par des formulations innovantes de protéines approuvées, confirme être éligible au dispositif fiscal du PEA - PME dont le décret d'application a été publié au Journal Officiel le 4 mars 2014 (décret n°2014-283) et est entré en vigueur le 6 mars 2014.

Pour être éligibles au PEA - PME, les titres doivent avoir été émis par une entreprise dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros, dont aucune personne morale ne détient plus de 25% de son capital, qui emploie moins de 5 000 salariés, et qui réalise un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliards d'euros ou dispose d'un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros.

Adocia remplit l'ensemble des critères.