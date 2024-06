ADOCIA confirme son éligibilité au PEA-PME.

18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, confirme être éligible au dispositif fiscal du PEA – PME dont le décret d’application a été publié au Journal Officiel le 4 mars 2014 (décret n°2014-283) et est entré en vigueur le 6 mars 2014.

Pour être éligibles au PEA – PME, les titres doivent avoir été émis par une entreprise dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros, qui emploie moins de 5 000 salariés, et qui réalise un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliards d’euros ou dispose d’un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros.

Adocia remplit l’ensemble des critères.