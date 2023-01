ADOCIA annonce son calendrier financier pour l’année 2023

18h00 CET - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui son calendrier financier pour l’année 2023.



15 mars 2023 Publication des résultats annuels 2022

25 avril 2023 Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023

25 juillet 2023 Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2023

18 septembre 2023 Publication des résultats semestriels au 30 juin 2023

25 octobre 2023 Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023



Au-delà des rencontres régulières avec la communauté financière, les investisseurs sont invités à consulter le site internet de la société (www.adocia.com) dont les informations sont régulièrement mises à jour.

Toute l’information « corporate » disponible sur la Société – telle que ses états financiers, ses présentations aux investisseurs et ses statuts – est mise à jour dans la rubrique « Investisseurs », « Information Réglementée » du site web de la Société.