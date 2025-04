ADOCIA annonce ses résultats annuels 2024 et fait le point sur ses activités et sa situation financière

Position de trésorerie de 7,5 millions d’euros au 31 décembre 2024, incluant :

o 2 millions d'euros reçus d'un placement privé en mars 2024

o 9,8 millions d'euros provenant d'une ligne de financement en fonds propres (« PACEO ») avec Vester Finance

Horizon de trésorerie prolongé jusqu'au 2ème trimestre 2026, incluant un placement privé de 9,7 millions d'euros en février 2025 et un paiement d'étape de 10 millions de dollars du partenaire Tonghua Dongbao attendu à la fin du second trimestre 2025

Avancement de nos projets phares :

o BioChaperone® Lispro : dernier dosage sur les études de phase 3 en Chine, avec les données principales attendues pour mi-2025 et une soumission aux autorités réglementaires chinoises en 2025

o Priorité commerciale à la conclusion de partenariats sur BioChaperone® CagriSema (combinaison stable de cagrilintide et de semaglutide) et sur M1Pram, couvert par un accord d'exclusivité avec Sanofi et avec un essai de phase 2b en préparation

o Poursuite du développement de la plateforme AdoShell® avec l'intention de soumettre une demande d'essai clinique aux autorités réglementaire en 2025