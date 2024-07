ADOCIA annonce que Tonghua Dongbao met fin à un des deux programmes en partenariat : BioChaperone® Combo

• Tonghua Dongbao a pris cette décision stratégique après avoir ré-évalué ses projets R&D et en considérant les récents changements de l'environnement réglementaire et concurrentiel

• Adocia récupère l'intégralité des droits sur BioChaperone® Combo

• BioChaperone® Lispro, le second projet en partenariat, devrait voir son programme de phase 3 s’achever cette année

Olivier Soula, Directeur Général d'Adocia, tiendra une webconférence, en français, à 18h00 le 10 juillet 2024, pour commenter ce communiqué de presse et répondre aux questions.

« Nous sommes déçus par la décision de Tonghua Dongbao de mettre fin à la collaboration sur BC Combo, mais nous respectons leur décision compte tenu de la concurrence intense avec les biosimilaires à laquelle font face les combinaisons fixes d'insulines", a déclaré Olivier Soula, Directeur Général d'Adocia. « Tonghua Dongbao reste un partenaire solide, comme le démontre notre collaboration sur BC Lispro. Par ailleurs, cette décision n'affecte pas notre capacité à mener à bien nos autres programmes et discussions en cours. »

"Cette décision a été prise au regard de l'ensemble de notre portefeuille, nous permettant de prioriser d'autres projets bénéficiant de conditions de marché plus favorables", a déclaré Jiahong Li, Président de Tonghua Dongbao. "Aussi, Adocia reste un partenaire stratégique majeur pour nous, et BC Lispro, pour lequel nous terminons actuellement nos essais de phase 3 occupe une place importante dans notre portefeuille".