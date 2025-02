ADOCIA annonce la réalisation d’un placement privé de 9,7 millions d’euros, prolongeant sa trésorerie jusqu'au deuxième trimestre 2026

- Augmentation de capital d'un montant total brut de 9,7 millions d'euros par l'émission d'un nombre total de 2 125 000 actions ordinaires nouvelles, à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d'actions, au prix de 4,58 euros par action

- Le produit brut comprend 0,5 million d’euros provenant de Gérard Soula, président du conseil d'administration et co-fondateur de la Société, 0,9 million d’euros provenant de Vester Finance, un actionnaire historique, 7 millions d’euros d’Armistice Capital et 1,3 million d’euros provenant d'un nombre limité d'investisseurs

- Règlement-livraison des actions nouvelles et bons de souscription d'actions attendu le 28 février 2025



7h30 CET - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité (la « Société »), annonce aujourd’hui la réalisation d’une augmentation de capital d’un montant total brut de 9 732 500 millions d’euros, souscrite par un nombre limité d’investisseurs, dont Armistice Capital (pour 7 millions d'euros) et 1.4 millions d'euros de la part d’actionnaires historiques (le « Placement Privé »).