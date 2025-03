Adobe : soudaine cassure du support des 410$ du 10/01/2025 information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 17:46









(CercleFinance.com) - Adobe dévisse de -14% malgré un bénéfice net presque triplé à 1,81Mds$ (contre 620Mn$ au T4 2023)... mais le marché attendait plus d'optimisme pour 2025.

Du coup, le titre matérialise une soudaine cassure du support des 410$ du 10/01/2025 et efface d'un coup tous ses gains de l'année.

Il rétrograde vers des niveaux remontant au 25 mai 2023 (et ex-zénith du 21 mars au 4 avril 2023).

Venant de 635$, le titre pourrait glisser vers 320$, ex-plancher long terme du 24 février 2023.





Valeurs associées ADOBE 377,6800 USD NASDAQ -13,89%