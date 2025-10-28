Adobe retravaille ses apps pour les assistants IA, poursuit l'intégration de ChatGPT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Adobe a déclaré mardi que ses outils d'édition de vidéos et d'images pouvaient être contrôlés en discutant avec eux, ajoutant qu'il travaillait avec OpenAI, le créateur de ChatGPT, pour permettre aux utilisateurs de contrôler directement l'une de ses applications avec le populaire service de chatbot.

Adobe est l'éditeur de Photoshop et de Premiere, des outils largement utilisés dans les secteurs de la photographie et du cinéma. En 2023, elle a lancé Firefly, un service permettant de générer des images et d'autres contenus à l'aide d'invites textuelles.

Mardi, les dirigeants d'Adobe ont déclaré que l'entreprise avait remanié ses applications pour qu'elles fonctionnent avec des assistants d'intelligence artificielle capables de créer et de modifier du contenu par le biais d'une conversation. En coulisses, plusieurs "agents" d'intelligence artificielle appuieraient sur des boutons et déplaceraient des curseurs dans l'application pour effectuer ces changements, de la même manière qu'un assistant humain répondrait à des demandes.

Toutefois, les utilisateurs humains pourront toujours s'emparer de ces curseurs et de ces boutons pour effectuer des modifications, plutôt que de s'en remettre uniquement à une conversation textuelle.

Maintenant qu'Adobe a réorganisé ses applications pour qu'elles fonctionnent avec des assistants IA, elle peut les intégrer plus facilement à des services tiers, a déclaré Ely Greenfield, directeur technologique d'Adobe pour son activité de médias numériques. L'entreprise travaille à l'intégration de son application Adobe Express avec ChatGPT d'OpenAI, ce qui permettra aux utilisateurs d'entamer une conversation avec le chatbot pour démarrer un projet. Celui-ci pourra ensuite être édité dans ChatGPT ou terminé dans les applications d'Adobe.

"Vous pouvez ajuster les modifications effectuées par l'agent dans ChatGPT, ce qui vous permet d'effectuer une manipulation directe", a expliqué M. Greenfield. "Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez l'amener dans l'application Express, où vous pouvez continuer à avoir une conversation avec lui en utilisant l'agent de conception qui est maintenant intégré dans Express, et vous avez accès à l'ensemble des capacités d'édition et des outils qui font partie d'Express."

Mardi, Adobe a déclaré que l'assistant IA dans Express était disponible dès maintenant, mais n'a pas donné de calendrier pour l'intégration de ChatGPT.