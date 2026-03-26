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Adobe progresse ; William Blair débute la couverture avec une note "market perform"
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 16:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions du fabricant de Photoshop Adobe

ADBE.O augmentent de 2,3 % à 242,80 $

** William Blair débute la couverture et rétrograde l'action de "surperformance" à "performance du marché"

** La société signale la concurrence intense à laquelle elle est confrontée, en particulier dans son produit phare, Creative Cloud

** La société de courtage note que les sociétés concurrentes Canva et Figma FIG.N se développent rapidement, avec des revenus annuels récurrents en croissance de plus de 30 % et 40 %, respectivement

** En comparaison, le segment Digital Media d'Adobe est beaucoup plus important, avec un chiffre d'affaires annualisé de 19 milliards de dollars, mais avec une croissance dans la fourchette basse des deux chiffres" - William Blair

** La note moyenne de 40 analystes est "acheter"; leur estimation médiane est de 310 $ - données compilées par LSEG

** ADBE a chuté de 30,6 % depuis le début de l'année

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