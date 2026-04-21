Adobe progresse après l'annonce d'un rachat d'actions de 25 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions d'Adobe ADBE.O augmentent de 2,2 % à 252,59 $ après la cloche

** ADBE approuve une nouvelle autorisation de rachat d'actions, pour racheter jusqu'à 25 milliards de dollars d'actions ordinaires jusqu'au 30 avril 2030

** Adobe a lancé lundi un ensemble d'agents d'intelligence artificielle pour aider les entreprises clientes à automatiser le marketing numérique et d'autres fonctions, alors que la concurrence de startups telles qu'Anthropic s'intensifie

** Jusqu'à la dernière clôture, ADBE avait chuté de 29 % depuis le début de l'année