Adobe prévoit que les dépenses du Cyber Monday aux États-Unis atteindront 14,2 milliards de dollars, grâce à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute plus de détails et de contexte aux paragraphes 3, 9 et 10)

Selon Adobe Analytics, les consommateurs américains devraient dépenser 14,2 milliards de dollars lors du Cyber Monday, en s'appuyant sur le dynamisme du Black Friday, les outils d'achat alimentés par l'IA stimulant les ventes en ligne.

Les Américains dépenseront 6,3 % de plus en ligne par rapport à l'année précédente lors du Cyber Monday, traditionnellement considéré comme la plus grande journée d'achat en ligne du pays, marquant le point culminant du week-end d'achats de Thanksgiving.

Les dépenses en ligne des Américains lors du Black Friday ont atteint le chiffre record de 11,8 milliards de dollars, selon Adobe Analytics, qui comptabilise 1 000 milliards de visites sur les sites de vente en ligne. Les consommateurs se sont tournés vers les chatbots pour comparer les prix et obtenir des réductions, alors qu'ils s'inquiètent des hausses de prix induites par les tarifs douaniers.

"L'IA est l'ultime accélérateur d'achat, guidant les consommateurs avec une intention claire directement vers le bouton d'achat", a déclaré Caila Schwartz, directrice de Consumer Insights chez Salesforce.

Selon Adobe, plus de la moitié des dépenses en ligne du cyberlundi devraient concerner trois catégories: l'électronique, l'habillement et l'ameublement, les Américains souhaitant terminer leurs achats pour les fêtes de fin d'année.

Cette année, les détaillants se sont montrés plus prudents en matière de rabais, tout en lançant des promotions précoces pour verrouiller les ventes. Les soldes de Walmart ont commencé le 14 novembre et se dérouleront en trois phases jusqu'au 1er décembre, les membres de Walmart+ bénéficiant d'un accès anticipé.

Les détaillants ont également redoublé d'efforts pour utiliser l'intelligence artificielle afin d'attirer les consommateurs. Selon Adobe, le trafic généré par l'intelligence artificielle sur les sites de vente au détail américains devrait augmenter de 670 % par rapport à l'année dernière, alors que des outils d'intelligence artificielle tels que Sparky de Walmart ou Rufus d'Amazon n'avaient pas encore été lancés.