Adobe prépare la succession de son directeur général et publie des résultats supérieurs aux attentes
Shantanu Narayen, à la tête d'Adobe depuis 2007 après avoir rejoint l'entreprise en 1988, quittera ses fonctions de directeur général lorsque son successeur sera désigné. Il restera toutefois président du conseil d'administration afin d'accompagner la transition. Sous sa direction, le groupe a profondément transformé son modèle économique en passant des licences logicielles aux abonnements avec Creative Cloud. Adobe entend désormais accélérer sa croissance en misant sur l'intelligence artificielle générative. L'annonce a toutefois été fraîchement accueillie par les marchés, l'action reculant d'environ 6% dans les échanges prolongés.
Pour le trimestre clos le 27 février, l'entreprise a publié des résultats supérieurs aux prévisions. Le bénéfice ajusté par action atteint 6,06 dollars, contre 5,87 dollars attendus par les analystes, tandis que le chiffre d'affaires s'établit à 6,40 milliards de dollars, au-dessus du consensus de 6,28 milliards. Les revenus ont progressé d'environ 12% sur un an, portés notamment par les abonnements destinés aux professionnels de la création et du marketing, qui ont généré 4,39 milliards de dollars contre 4,31 milliards anticipés. Malgré ces performances, l'action Adobe a perdu près de 23% depuis le début de l'année 2026, dans un contexte de prudence des investisseurs face aux incertitudes liées à l'essor de l'IA générative.
Pour le deuxième trimestre fiscal, Adobe anticipe un bénéfice ajusté par action compris entre 5,80 et 5,85 dollars et un chiffre d'affaires situé entre 6,43 et 6,48 milliards de dollars, au-dessus des attentes du marché. L'entreprise a également annoncé la disponibilité de ses applications Acrobat, Express et Photoshop dans l'assistant ChatGPT d'OpenAI, ainsi qu'un partenariat élargi avec le groupe publicitaire WPP. Les dirigeants doivent détailler ces résultats et leurs perspectives lors d'une conférence téléphonique prévue plus tard dans la journée.
