Adobe lance une suite IA pour les entreprises, alors que la concurrence s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Adobe ADBE.O a lancé lundi une suite d'outils d'intelligence artificielle pour aider les entreprises clientes à automatiser et à personnaliser les fonctions de marketing numérique, dans une tentative de repousser la concurrence des outils autonomes proposés par des startups telles qu'Anthropic.

La chute des actions du secteur des logiciels, provoquée par la montée en puissance des outils d'intelligence artificielle capables d'automatiser un nombre croissant de tâches humaines, pèse sur des entreprises telles qu'Adobe et ses homologues, les investisseurs évaluant la menace que représentent les offres d'Anthropic et d'OpenAI.

Les actions d'Adobe étaient en hausse de 2,2 % dans la matinée. À la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 30 % depuis le début de l'année.

Adobe a déclaré que la nouvelle suite, baptisée CX Enterprise, utilise des agents d'intelligence artificielle pour aider les entreprises à gérer leurs interactions avec les clients.

Le fabricant de logiciels de conception fait également équipe avec plusieurs entreprises technologiques , dont Amazon

AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Anthropic, OpenAI et Nvidia

NVDA.O , pour s'assurer que son nouveau système d'IA fonctionne sur différentes plates-formes.

Anthropic a dévoilé vendredi Claude Design , une fonctionnalité expérimentale qui permet aux utilisateurs de créer des visuels tels que des prototypes, des diapositives et des documents d'une page à l'aide de son chatbot.