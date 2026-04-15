Adobe lance un assistant IA pour les outils de création, qui fonctionnera avec Claude d'Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Adobe ADBE.O a annoncé mercredi le lancement d'un nouvel assistant d'intelligence artificielle conçu pour aider les utilisateurs à effectuer des tâches dans sa suite de logiciels pour l'édition de photos, de vidéos et d'autres contenus numériques.

* L'assistant Firefly AI est conçu pour recevoir des ordres de professionnels créatifs humains sur les résultats qu'ils souhaitent obtenir pour un élément de contenu, puis pour exploiter de manière autonome les outils logiciels d'Adobe, tels que Photoshop, Illustrator et Premiere Pro, afin d'obtenir ce résultat.

* Les nouvelles fonctionnalités seront également accessibles aux utilisateurs du modèle Claude AI d'Anthropic par l'intermédiaire d'un connecteur avec Adobe, bien qu'Adobe n'ait pas divulgué les accords financiers entre les deux sociétés.

* « Il y a des parties de projets, ou des sections individuelles d'une image, où l'on s'intéresse vraiment à chaque pixel, et nous voulons continuer à aider les clients à le faire, mais il y a des endroits où l'on serait heureux de confier ces tâches à un agent ou à un assistant », a déclaré Ely Greenfield, directeur de la technologie de l'unité commerciale "créativité et productivité" d'Adobe.

* L'assistant IA Firefly est le dernier d'une série d'investissements réalisés par Adobe depuis 2023 dans des outils IA exclusifs dont l'utilisation en entreprise est financièrement garantie. C'est l'un des moyens utilisés par Adobe pour se différencier de ses concurrents moins chers, l'IA réduisant la barrière à l'entrée pour la création d'images et de vidéos.

* Le mois dernier, le directeur général de longue date d'Adobe a déclaré qu'il se retirerait après la nomination d'un successeur, dans un contexte de scepticisme des investisseurs quant au moment où les investissements de l'entreprise dans l'intelligence artificielle porteront leurs fruits.

* Adobe n'a pas révélé combien le nouvel assistant coûterait aux utilisateurs, mais a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'assistant augmente leur consommation de ce qu'il appelle les crédits d'IA, la principale façon dont l'entreprise facture actuellement les produits d'IA.