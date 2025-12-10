Adobe devrait faire état d'une hausse de son bénéfice par action et de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions d'Adobe ADBE.O ont légèrement baissé mercredi avant la publication de son rapport financier pour le quatrième trimestre fiscal après la clôture du marché

** La société de logiciels devrait publier un bénéfice par action ajusté de 5,39 $ contre 4,81 $ pour le même trimestre de l'année précédente, pour un chiffre d'affaires de 6,11 milliards de dollars contre 5,61 milliards de dollars un an plus tôt, selon les données de LSEG

** Le BPA et le chiffre d'affaires d'ADBE ont battu le consensus à chaque fois au cours des 8 derniers trimestres ** En septembre, Adobe a relevé ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'année fiscale 2025 jeudi, signalant une forte demande pour ses logiciels de conception et une monétisation accrue des outils d'intelligence artificielle.

** L'action ADBE s'est échangée pour la dernière fois à 343,79 $ contre un objectif médian de 450 $, en baisse par rapport à 460 $ il y a un mois, selon LSEG, qui indique 40 notations d'analystes: 12 "strong buy", 15 "buy", 11 "hold" et 2 "sell".

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de plus de 22 %, contre un gain de près de 27 % pour le secteur technologique de l'indice S&P 500 .SPLRCT .