Adobe annonce la transition de son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Suppression d'une coquille au paragraphe 1)

Adobe ADBE.O a déclaré jeudi que le directeur général de la société, Shantanu Narayen, quittera son poste une fois qu'un successeur aura été nommé.