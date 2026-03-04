 Aller au contenu principal
Adidas vise une hausse de son bénéfice d'exploitation à €2,3 mds en 2026
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 07:53

Adidas ADSGn.DE a déclaré mercredi prévoir une augmentation de son bénéfice d'exploitation, qui devrait atteindre environ 2,3 milliards d'euros cette année, malgré un impact négatif d'environ 400 millions d'euros lié aux droits de douane américains et l'évolution défavorable des taux directeur.

Dans un communiqué, l'équipementier sportif allemand a déclaré que son chiffre d'affaires, hors effets de change, devrait progresser d'environ 5 à 9% ("high-single-digit rate") en 2026, ajoutant 2 milliards d'euros supplémentaires à son chiffre d'affaires.

En 2025, Adidas a enregistré un chiffre d'affaires de 24,8 milliards d'euros et un bénéfice d'exploitation de 2,06 milliards.

Le groupe a par ailleurs proposé que Nassef Sawiris, membre du conseil d'administration, succède à Thomas Rabe au poste de président.

L'équipementier sportif a également prolongé jusqu'à fin 2030 le contrat de son président du directoire Bjorn Gulden, qui a mené la transformation de la marque depuis le début de l'année 2023.

(Alexander Huebner, rédigé par Linda Pasquini à Gdansk et par Helen Reid à Londres ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

