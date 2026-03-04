Adidas prévoit une nouvelle hausse de ses bénéfices cette année et prolonge le contrat du directeur général Gulden jusqu'en 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Adidas prolonge le contrat du directeur général Gulden jusqu'en 2030

* Adidas doit faire face à un impact de 400 millions d'euros dû aux tarifs douaniers américains et à la faiblesse du dollar

* Adidas propose Nassef Sawiris comme nouveau président du conseil d'administration

(Ajoute le contexte au paragraphe 2, des détails sur l'Amérique du Nord au paragraphe 4, le contexte au paragraphe 7, le graphique) par Linda Pasquini et Helen Reid

La marque allemande de vêtements de sport Adidas ADSGn.DE s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation augmente à environ 2,3 milliards d'euros (2,7 milliards de dollars) cette année, alors que le redressement mené par le directeur général Bjorn Gulden s'accélère.

Adidas a prolongé le contrat de Bjorn Gulden jusqu'en 2030, dans un vote de confiance dans sa stratégie pour la société qui a enregistré une perte en 2023 mais qui s'est depuis redressée, avec un bénéfice net atteignant 1,38 milliard d'euros l'année dernière. Bjorn Gulden a pris ses fonctions au début de l'année 2023 avec pour mission de relancer Adidas après que sa rupture avec le rappeur Ye, en raison de ses propos antisémites, a provoqué une crise, révélant à quel point la marque s'était appuyée sur la ligne de baskets Yeezy. Adidas a également proposé le milliardaire égyptien Nassef Sawiris comme nouveau président du conseil d'administration pour remplacer Thomas Rabe, qui a fait l'objet de critiques de la part des actionnaires pour avoir occupé trop de fonctions exécutives. Les analystes de RBC ont déclaré que les perspectives de bénéfices d'Adidas pourraient décevoir le marché, car elles impliquent une marge bénéficiaire d'exploitation de 8,5 % à 8,8 %, inférieure à l'objectif à moyen terme de 10 % que la société s'était fixé.

400 MILLIONS D'EUROS D'IMPACT DÛ AUX DROITS DE DOUANE AMÉRICAINS ET À LA FAIBLESSE DU DOLLAR Adidas a également déclaré que les droits de douane américains et la faiblesse du dollar auraient un impact de 400 millions d'euros cette année. Le succès de ses baskets Samba et Gazelle et la croissance de ses activités de course à pied ont permis à Adidas de répercuter plus facilement le coût supplémentaire des droits de douane américains sur les consommateurs américains en augmentant les prix. Les ventes en Amérique du Nord, deuxième marché d'Adidas en termes de chiffre d'affaires, ont augmenté de 10 % en termes corrigés des effets de change l'année dernière, mais ont baissé de 1 % en euros, en raison d'un dollar plus faible.

Dans l'ensemble, Adidas a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes corrigées des variations monétaires continuent de croître à un taux à un chiffre élevé en 2027 et 2028. En 2025, les ventes se sont élevées à 24,8 milliards d'euros et le bénéfice d'exploitation à 2,06 milliards d'euros. Adidas a réussi à maîtriser les remises et à vendre "le bon produit dans la bonne quantité" sur ses marchés, a déclaré Bjorn Gulden dans un communiqué. La direction a proposé une augmentation du dividende de 40 % à 2,80 euros par action pour 2025. Elle avait annoncé un rachat d'actions à hauteur de 1 milliard d'euros en janvier, en même temps que les résultats préliminaires pour 2025 .

(1 $ = 0,8625 euros)