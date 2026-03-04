Adidas prévoit un bénéfice d'exploitation de 2,3 milliards d'euros en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant allemand de vêtements de sport Adidas ADSGn.DE a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que son bénéfice d'exploitation augmente à environ 2,3 milliards d'euros (2,7 milliards de dollars) cette année, malgré un impact d'environ 400 millions d'euros des droits de douane américains et des évolutions défavorables des devises.

Les revenus sans effet de change devraient augmenter à un taux à un chiffre élevé en 2026, ajoutant 2 milliards d'euros de revenus supplémentaires, a déclaré l'entreprise dans un communiqué, car elle prévoit une croissance à un taux à deux chiffres bas en Amérique du Nord et en Chine élargie, entre autres.

Elle a ajouté qu'elle s'attendait à ce que les ventes nettes hors devises continuent de croître à un taux à un chiffre élevé en 2027 et 2028, le bénéfice d'exploitation augmentant à un taux de croissance annuel composé d'environ 15 % sur la période de trois ans allant de 2026 à 2028.

En 2025, elle a annoncé des ventes de 24,8 milliards d'euros et un bénéfice d'exploitation de 2,06 milliards.

La direction a proposé une augmentation du dividende de 40 % à 2,80 euros par action pour 2025.

Dans un communiqué séparé, Adidas a proposé Nassef Sawiris comme nouveau président et a prolongé le contrat du directeur général Bjorn Gulden jusqu'en 2030.

(1 $ = 0,8625 euros)