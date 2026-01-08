 Aller au contenu principal
adidas mise sur la rivalité Bellingham-Yamal pour lancer ses nouveaux modèles
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 12:45

En s'appuyant sur deux icônes du football mondial, l'équipementier allemand structure sa stratégie commerciale autour d'une dualité technique visant à segmenter le marché des pratiquants.

adidas a dévoilé sa nouvelle collection de chaussures pour la saison Printemps/Été 2026, orchestrée autour d'une campagne opposant deux styles de jeu : le contrôle, incarné par la "Predator", et l'imprévisibilité, portée par la "F50". Jude Bellingham et Lamine Yamal sont les fers de lance de cette offensive marketing.

La "Predator Elite", optimisée pour la précision, intègre de nouvelles technologies comme le NANOSTRIKE pour l'adhérence et le POWERSPINE pour la stabilité du pied.

De son côté, la "F50 Elite" privilégie la vitesse avec une structure allégée SPRINTFRAME 360.

Sam Handy, directeur général de la division football chez adidas, souligne que ces produits positionnés sur un segment haut de gamme "représentent les deux forces fondamentalement opposées qui définissent le jeu moderne : la vitesse brute et le contrôle ultime".

Le titre adidas cède 0,5% dans un marché en repli de 0,1% à Francfort.


Valeurs associées

ADIDAS
160,900 EUR XETRA -0,03%
