adidas mise sur la rivalité Bellingham-Yamal pour lancer ses nouveaux modèles
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 12:45
adidas a dévoilé sa nouvelle collection de chaussures pour la saison Printemps/Été 2026, orchestrée autour d'une campagne opposant deux styles de jeu : le contrôle, incarné par la "Predator", et l'imprévisibilité, portée par la "F50". Jude Bellingham et Lamine Yamal sont les fers de lance de cette offensive marketing.
La "Predator Elite", optimisée pour la précision, intègre de nouvelles technologies comme le NANOSTRIKE pour l'adhérence et le POWERSPINE pour la stabilité du pied.
De son côté, la "F50 Elite" privilégie la vitesse avec une structure allégée SPRINTFRAME 360.
Sam Handy, directeur général de la division football chez adidas, souligne que ces produits positionnés sur un segment haut de gamme "représentent les deux forces fondamentalement opposées qui définissent le jeu moderne : la vitesse brute et le contrôle ultime".
Le titre adidas cède 0,5% dans un marché en repli de 0,1% à Francfort.
Valeurs associées
|160,900 EUR
|XETRA
|-0,03%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,35% pour le Dow Jones .DJI , de 0,23% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,30% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR
-
Le géant allemand de la mode en ligne Zalando a annoncé jeudi fermer un centre de distribution dans l'Est de l'Allemagne, qui emploie 2.700 personnes, afin de moderniser son réseau logistique européen menacé par la rude concurrence des plateformes chinoises. Le ... Lire la suite
-
Tesco chute en Bourse jeudi après avoir fait état d'une croissance de 3,1% de ses ventes comparables au troisième trimestre et de 2,4% sur la période de Noël sur un an, toutes deux inférieures aux attentes du groupe. Le premier détaillant alimentaire britannique ... Lire la suite
-
Les groupes pétroliers portugais Galp Energia et espagnol Moeve (ex-Cepsa) ont annoncé jeudi un accord de principe en vue d'un rapprochement de leurs activités de raffinage et de distribution de carburant afin de créer un "acteur majeur" de la péninsule ibérique. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer