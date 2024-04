Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client adidas: le titre grimpe, double relèvement de Morgan information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 12:01









(CercleFinance.com) - Le titre adidas signe de loin la plus forte hausse de l'indice DAX lundi à la Bourse de Francfort suite à un double relèvement de recommandation de Morgan Stanley.



L'intermédiaire financier est directement passé à 'surpondérer' sur le titre de l'équipementier sportif, contre 'sous-pondérer' jusqu'ici, avec un objectif de cours porté de 175 à 235 euros.



Dans une note de recherche, l'analyste salue l'accueil favorable réservé aux dernières collections du groupe, ainsi qu'à l'élargissement de la gamme entourant les modèles qui s'étaient bien vendus précédemment, comme les sneakers SL72.



Morgan déclare s'attendre à ce que l'amélioration de ses performances continue avec le récent partenariat conclu avec Anthony Edwards dans le basketball et la perspective de la prochaine tenue de l'Euro 2024 de football.



Le professionnel ajoute qu'adidas pourrait également bien tirer parti du récent accès de faiblesse chez Nike, où le rythme de l'innovation s'est essoufflé, mais aussi de son approche plus pragmatique en termes de prix.



L'analyste prévoit ainsi un point d'inflexion au niveau de ses ventes en seconde partie d'année, ce qui le conduit à revoir à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2024, 2025 et 2026.



A 11h55, l'action du fabricant d'articles sportifs grimpait de 4,2%, contre un gain de l'ordre de 0,7% au même moment pour l'indice DAX.





Valeurs associées ADIDAS XETRA +3.36%