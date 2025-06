adidas: le contrat avec la Juventus prolongé jusqu'en 2037 information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 14:55









(CercleFinance.com) - La Juventus de Turin a annoncé jeudi avoir renouvelé pour dix ans, c'est-à-dire jusqu'en 2037, son partenariat avec adidas, qui fournit l'équipe de football en maillots depuis 2015.



Cette prolongation marque, selon les deux groupes, une étape 'stratégique' fondée sur synergie solide, avec l'objectif de développer des nouveautés dans les technologies sportives, la conception de maillots et la mode.



Depuis le début de sa collaboration avec adidas, la Juventus - le club le plus titré du football italien - a remporté 28 trophées, toutes compétitions confondues.



Suite à cette annonce, l'action Juventus progressait d'environ 1% jeudi à la Bourse de Milan tandis que le titre adidas cédait autour de 1,2% à Francfort.





Valeurs associées ADIDAS 194,500 EUR XETRA -1,49%