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adidas à un plus haut de trois mois, soutenu par l'optimisme de Jefferies
information fournie par Zonebourse 22/05/2026 à 11:04

L'action adidas signe l'une des plus fortes hausses de l'indice DAX vendredi matin à la Bourse de Francfort, l'équipementier sportif allemand profitant de l'optimisme affiché par les analystes de Jefferies.

A 10h45, le titre gagne 2,5% à plus de 154,6 euros, son plus haut niveau depuis la fin février. Au même instant, le DAX recule de 0,5%.

Jefferies a réitéré ce matin sa recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 190 euros faisant apparaître un potentiel haussier de 28%.

De la mode vintage au running, l'offre produit accélère

Dans une note intitulée "De la suspicion... à l'exécution... jusqu'à la rédemption", le broker américain dit constater un regain d'appétit des investisseurs pour se repositionner sur la valeur.

S'il reconnaît que la crise au Moyen-Orient et ses retombées sur l'inflation constituent une difficulté supplémentaire pour le groupe, tout particulièrement en Europe, le courtier se dit encouragé par l'accélération de l'offre produit du fabricant d'articles de sport, une dynamique qui mérite selon lui de se pencher sur l'action.

Au-delà du déploiement au niveau mondial de l'offre rétro Originals après le succès rencontré en Chine, l'enrichissement du portefeuille dans le running justifie que les investisseurs jettent un coup d'oeil au dossier, estime Jefferies, surtout sur la base d'un PER 2027 de seulement 12,5x.

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