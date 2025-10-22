 Aller au contenu principal
CAC 40
8 208,95
-0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

adidas a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2025
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 09:51

adidas a annoncé aujourd'hui ses résultats préliminaires pour le troisième trimestre 2025.

Le groupe enregistre une croissance de 12 % pour la marque Adidas, avec un chiffre d'affaires total de 6,63 milliards d'euros. Ce chiffre est le plus élevé sur un trimestre.

Le groupe enregistre une croissance généralisée à deux chiffres sur tous les marchés, divisions de produits, catégories et canaux.

La marge brute s'est améliorée de 0,5 point pour atteindre 51,8 % au cours du trimestre (2024 : 51,3 %). Le résultat d'exploitation s'est fortement amélioré à 736 millions d'euros (2024 : 598 millions d'euros). La marge d'exploitation du troisième trimestre a atteint 11,1 % (2024 : 9,3 %).

adidas a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2025. La société continue de s'attendre à une croissance à deux chiffres des revenus pour la marque adidas. Si l'on tient compte des ventes de Yeezy le chiffre d'affaires devrait désormais augmenter d'environ 9 % (contre une augmentation à un chiffre).

Le bénéfice d'exploitation devrait désormais augmenter pour atteindre un niveau d'environ 2,0 milliards d'euros (contre un niveau compris entre 1,7 milliard d'euros et 1,8 milliard d'euros).

Suite à cette publication, le titre débute la séance en repli de près de -2%.


Valeurs associées

ADIDAS
190,500 EUR XETRA -2,18%
