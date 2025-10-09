ADEUNIS : Résultats semestriels d'Adeunis au 30 juin 2025

Crolles, 9 octobre 2025
Adeunis , l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building), présente ses résultats du 1 er semestre 2025, au 30 juin 2025, arrêtés par le Conseil d'administration du 8 octobre 2025. Le rapport financier semestriel sera disponible sur le site d'Adeunis ( http://www.adeunis-bourse.com ) ce jour.
Analyse des résultats
|
Données consolidées en k€
Normes comptables françaises
|
S1
2025
|
S1
2024
(pro forma)
|Variation
|Chiffre d'affaires
|2 215
|2 772
|-557
|EBE ajusté [1]
|-325
|695
|-1 020
|Résultat d'exploitation
|-972
|-1 124
|+152
|Résultat financier
|-45
|-61
|+16
|Résultat exceptionnel
|13
|-434
|+447
|Impôt
|100
|184
|-84
|Résultat net
|-904
|-1 435
|+531
Le chiffre d'affaires ressort à 2 215 k€ sur le 1 er semestre clos au 30 juin 2025, en baisse de 20,1% par rapport au 1 er semestre 2024 pro forma (clos au 30 juin 2024). Cette baisse du chiffre d'affaires reflète la réduction des commandes enregistrées sur le segment IIoT « catalog range » (-17,7%) et le repli de l'activité Modules M2M (-74,8%) dans laquelle Adeunis n'investit plus.
Malgré l'effet volume défavorable, le taux de marge brute affiche une légère progression sous l'effet du travail entrepris sur les flux de production avec les sous-traitants. La mise en œuvre de la restructuration décidée au moment de l'entrée au capital de WEBDYN et le travail de rationalisation des charges ne permettent cependant pas de compenser la baisse du chiffre d'affaires et donc le volume de marge brute.
L'EBE ajusté (intégrant le CIR de 100 k€) ressort ainsi en nette réduction, à -325 k€ contre 695 k€ au 1 er semestre 2024, sous l'effet de la baisse de l'activité et d'une augmentation des frais d'honoraires relatifs aux services du Groupe Flexitron conformément à la restructuration opérée.
Le résultat d'exploitation ressort à -972 k€ et le résultat net publié à -904 k€.
Analyse du bilan
|ACTIF
|06/25
|12/24
|PASSIF
|06/25
|12/24
|Actif immobilisé
|2 183
|2 429
|Capitaux propres
|318
|226
|Actif circulant
|2 763
|2 841
|Provisions et impôts différés
|87
|94
|Dont stocks
|1 138
|905
|Dettes
|4 620
|4 950
|Dont créances clients
|585
|791
|Dont dettes financières
|1 979
|2 330
|Dont disponibilités
|371
|409
|Dont dettes d'exploitation
|2 410
|2468
|Total Actif
|4 946
|5 270
|Total Passif
|4 946
|5 270
Pour rappel, au 31 décembre 2024, les capitaux propres de la Société étaient inférieurs à la moitié du capital social. Conformément à l'article L.225-248 du Code de commerce, l'Assemblée Générale annuelle d'approbation des comptes de l'exercice clos, réunie le 26 juin 2025 a décidé la poursuite de l'activité.
Le 28 février 2025, Adeunis a réalisé une augmentation de capital d'environ 1,0 M€ (nominal de 689 k€ et prime d'émission de 345 k€) qui a permis de reconstituer temporairement les capitaux propres de la Société.
Au 30 juin 2025, les capitaux propres sont de nouveau inférieurs à la moitié du capital social et ressortent à 318 k€ (contre 226 k€ au 31 décembre 2024) pour un capital social qui s'élève à 1 379 k€ (contre 689 k€ au 31 décembre 2024).
Au 30 juin 2025, Adeunis disposait d'une trésorerie de 371 k€ comparé à 409 k€ au 31 décembre 2024 et l'endettement brut ressortait à 1 979 k€ dont 875 k€ à plus d'un an.
À propos d'Adeunis
Depuis plus de 20 ans, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés.
Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building).
Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.
WEBDYN, filiale du groupe Flexitron, est actionnaire majoritaire d'Adeunis et détient 77,26% du capital et des droits de vote.
|Adeunis
|ACTUS finance & communication
|
Hervé BIBOLLET
Président Directeur Général
|
Serena BONI
Relation Presse
|
Hélène de Watteville
Relations Investisseurs
|+33 4 76 92 07 77 invest@adeunis.com
|
+33 4 72 18 04 92
sboni@actus.fr
|
+33 1 53 67 36 33
adeunis@actus.fr
[1] Excédent Brut d'Exploitation ajusté : résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et avant reprises sur amortissements et provisions - éléments exceptionnels liés aux dépréciations de stocks obsolètes + CIR
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94478-adeunis_cp_rs2025-vdef.pdf
