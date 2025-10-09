ADEUNIS : Résultats semestriels d'Adeunis au 30 juin 2025

Crolles, 9 octobre 2025

Adeunis , l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building), présente ses résultats du 1 er semestre 2025, au 30 juin 2025, arrêtés par le Conseil d'administration du 8 octobre 2025. Le rapport financier semestriel sera disponible sur le site d'Adeunis ( http://www.adeunis-bourse.com ) ce jour.

Analyse des résultats

Données consolidées en k€

Normes comptables françaises S1

2025 S1

2024

(pro forma) Variation Chiffre d'affaires 2 215 2 772 -557 EBE ajusté [1] -325 695 -1 020 Résultat d'exploitation -972 -1 124 +152 Résultat financier -45 -61 +16 Résultat exceptionnel 13 -434 +447 Impôt 100 184 -84 Résultat net -904 -1 435 +531

Le chiffre d'affaires ressort à 2 215 k€ sur le 1 er semestre clos au 30 juin 2025, en baisse de 20,1% par rapport au 1 er semestre 2024 pro forma (clos au 30 juin 2024). Cette baisse du chiffre d'affaires reflète la réduction des commandes enregistrées sur le segment IIoT « catalog range » (-17,7%) et le repli de l'activité Modules M2M (-74,8%) dans laquelle Adeunis n'investit plus.

Malgré l'effet volume défavorable, le taux de marge brute affiche une légère progression sous l'effet du travail entrepris sur les flux de production avec les sous-traitants. La mise en œuvre de la restructuration décidée au moment de l'entrée au capital de WEBDYN et le travail de rationalisation des charges ne permettent cependant pas de compenser la baisse du chiffre d'affaires et donc le volume de marge brute.

L'EBE ajusté (intégrant le CIR de 100 k€) ressort ainsi en nette réduction, à -325 k€ contre 695 k€ au 1 er semestre 2024, sous l'effet de la baisse de l'activité et d'une augmentation des frais d'honoraires relatifs aux services du Groupe Flexitron conformément à la restructuration opérée.

Le résultat d'exploitation ressort à -972 k€ et le résultat net publié à -904 k€.

Analyse du bilan

ACTIF 06/25 12/24 PASSIF 06/25 12/24 Actif immobilisé 2 183 2 429 Capitaux propres 318 226 Actif circulant 2 763 2 841 Provisions et impôts différés 87 94 Dont stocks 1 138 905 Dettes 4 620 4 950 Dont créances clients 585 791 Dont dettes financières 1 979 2 330 Dont disponibilités 371 409 Dont dettes d'exploitation 2 410 2468 Total Actif 4 946 5 270 Total Passif 4 946 5 270

Pour rappel, au 31 décembre 2024, les capitaux propres de la Société étaient inférieurs à la moitié du capital social. Conformément à l'article L.225-248 du Code de commerce, l'Assemblée Générale annuelle d'approbation des comptes de l'exercice clos, réunie le 26 juin 2025 a décidé la poursuite de l'activité.

Le 28 février 2025, Adeunis a réalisé une augmentation de capital d'environ 1,0 M€ (nominal de 689 k€ et prime d'émission de 345 k€) qui a permis de reconstituer temporairement les capitaux propres de la Société.

Au 30 juin 2025, les capitaux propres sont de nouveau inférieurs à la moitié du capital social et ressortent à 318 k€ (contre 226 k€ au 31 décembre 2024) pour un capital social qui s'élève à 1 379 k€ (contre 689 k€ au 31 décembre 2024).

Au 30 juin 2025, Adeunis disposait d'une trésorerie de 371 k€ comparé à 409 k€ au 31 décembre 2024 et l'endettement brut ressortait à 1 979 k€ dont 875 k€ à plus d'un an.

À propos d'Adeunis

Depuis plus de 20 ans, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

WEBDYN, filiale du groupe Flexitron, est actionnaire majoritaire d'Adeunis et détient 77,26% du capital et des droits de vote.

Adeunis ACTUS finance & communication Hervé BIBOLLET

Président Directeur Général Serena BONI

Relation Presse Hélène de Watteville

Relations Investisseurs +33 4 76 92 07 77 invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 33

adeunis@actus.fr

[1] Excédent Brut d'Exploitation ajusté : résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et avant reprises sur amortissements et provisions - éléments exceptionnels liés aux dépréciations de stocks obsolètes + CIR