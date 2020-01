Crolles, le 16 janvier 2020

Résultats du premier semestre 2019/2020 - Amélioration de la performance financière avant recentrage de l'activité

Croissance et poursuite du plan de développement de l'activité

Forte amélioration de l'EBE, fruit de la rationalisation de l'outil de production

Désendettement intégral de la société post-clôture semestrielle

Poursuite du processus de rapprochement

Adeunis, l'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels), présente ses résultats du premier semestre de l'exercice 2019/2020 (période du 1er avril au 30 septembre 2019), arrêtés par le Conseil d'administration du 15 janvier 2020. Les procédures d'examen des comptes semestriels par les commissaires aux comptes sont en cours de finalisation. Les comptes semestriels seront disponibles sur le site Internet d'Adeunis (www.adeunis-bourse.com) au plus tard le 31 janvier 2020.

Cette publication intervient après la cession de l'activité Vokkero à VOGO, effective le 31 octobre 2019, et la présentation de la nouvelle feuille de route d'Adeunis recentré sur son activité dans l'Internet des Objets Industriels. Les comptes semestriels au 30 septembre 2019 intègrent donc encore l'activité Vokkero.

Données consolidées en K€

Normes comptables françaises S1 2018/2019

30/09/2018 S1 2019/2020

30/09/2019 Chiffre d'affaires 5 623 5 891 Marge sur coûts d'achat et de sous-traitance 2 764 3 257 Taux de marge brute 49,2% 55,3% Charges de personnel (2 899) (2 506) Charges externes[1] (2 019) (1 716) Autres produits et charges opérationnels[2] 131 138 EBE[3] (2 023) (827) Dotation aux amortissements et provisions (217) (485) Résultat d'exploitation (2 240) (1 312) Résultat financier 91 (200) Résultat exceptionnel 4 (4) Impôt 39 (11) Résultat net (2 106) (1 527)

Poursuite du déploiement commercial dans l'IIoT et forte hausse de la marge brute

Comme annoncé, le segment IIoT enregistre une croissance de +18,3% au premier semestre 2019-2020, grâce à la pertinence du positionnement de son offre (gamme complète de capteurs + services additionnels à forte valeur ajoutée) sur le marché principal du Smart Building et sur les marchés adjacents de la Smart City et de la Smart Industry. En France, l'activité du Groupe se concentre sur les Grands comptes garantissant des achats récurrents à long terme.

Après prise en compte du chiffre d'affaires des modules M2M, l'activité du nouveau périmètre[4] ressort en croissance de +14,3% sur les 6 premiers mois de l'exercice, à 3 073 K€. Le segment Vokkero est en baisse de 4,0% sur la période.

Durant ce semestre, la marge brute d'Adeunis a fortement progressé (55,3% contre 49,2% à fin septembre 2018), du fait du basculement intégral de la production vers les nouveaux EMS en Tunisie et Asie du sud-est et l'augmentation de la contribution des services.

La marge brute produit de l'IIoT ressort ainsi à 43,8%, en hausse de 2,7 points par rapport au premier semestre de l'exercice précèdent. Avec l'apport des segments Vokkero et Modules, la marge brute produit d'Adeunis ressort à 49,9% contre 47,0% un an plus tôt.

Hausse de l'EBE de +1,2 M€

Comme annoncé, le Groupe a sensiblement réduit ses charges d'exploitation durant l'année écoulée avec la mise en place de mesures renforcées de contrôle des dépenses. Cette initiative fait suite à la finalisation du plan d'investissement d'Adeunis au premier semestre 2018/2019, qui avait permis la mise en place d'un socle solide nécessaire à la poursuite de la croissance des activités. Ainsi sur un an, la baisse des charges s'élève à plus de 700 K€ et se traduit principalement par :

une baisse de près de 400 K€ de charges de personnel, liée à la réorganisation interne du Groupe, les effectifs s'élevaient à 62 personnes au 30 septembre 2019 contre 69 au 30 septembre 2018 ;

une baisse de plus de 300 K€ de charges externes grâce à une meilleure prévision des achats et des ventes, permettant de diminuer la production sous-traitée et les coûts associés.

L'EBE du premier semestre 2019/2020 ressort à (827) K€ en progression de +1 196 K€ par rapport au premier semestre 2018/2019. Après prise en compte de la dotation aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation atteint (1 312) K€, en amélioration de 928 K€.

Le résultat net s'élève à (1 527) K€, comprenant un résultat financier de (200) K€ et une charge d'impôt de 11 K€.

Stabilisation du bilan avant désendettement intégral

ACTIF 03/19 09/19 PASSIF 03/19 09/19 Actif immobilisé 2 050 1 796 Capitaux propres 2 570 1 089 Actif circulant[5] 5 409 5 970 Provisions et impôts différés 422 454 Dont stocks 2 434 3 509 Dettes 6 326 7 182 Dont créances clients 1 233 935 Dont dettes financières 2 870 3 799 Disponibilités 1 860 959 Dont dettes d'exploitation 3 456 3 383 Total Actif 9 319 8 725 Total Passif 9 319 8 725

Au 30 septembre 2019, Adeunis présente des capitaux propres de 1 089 K€, une trésorerie disponible de 959 K€ et un endettement financier de 3 799 K€. La consommation de trésorerie sur la période liée à l'activité du Groupe et aux investissements a été en partie compensée par le tirage de la seconde tranche de l'emprunt obligataire pour 1 million d'euros.

Post-clôture, Adeunis a employé le produit de la cession de Vokkero au désendettement intégral de la société. Ainsi, au 11 novembre 2019, Adeunis n'avait plus de dette bancaire ou obligataire à son bilan et disposait de 2,7 millions d'euros de ressources disponibles, dont 0,7 million d'euros d'avances en comptes courants.

Un alignement des planètes pour un développement créateur de valeur

Recentré sur l'IIoT, Adeunis ambitionne de devenir un acteur de référence de ce marché. Sur la période 2019/2021, le Groupe base sa stratégie sur 2 piliers :

L'amélioration continue de la gamme de produits et développement de nouveaux services pour tendre vers une solution globale dans le modèle « Device As A Service », avec un focus sur les Grands comptes ainsi que sur l'expansion internationale ;

La poursuite d'une croissance profitable pour tendre vers un EBE[6] à l'équilibre en mars 2021. Elle repose sur une poursuite de la croissance annuelle, la consolidation de la marge brute et le contrôle continu des charges d'exploitations.

Toutefois, ce semestre a enregistré une concentration de livraisons, suite à des tensions sur le marché des composants lors de l'exercice précédent ayant entrainé un décalage de certaines livraisons. Ainsi, la croissance de chiffre d'affaires sur ce semestre pourrait ne pas refléter la tendance commerciale sur l'ensemble de l'année.

De plus, le marché de l'IIoT bénéficie d'un Momentum particulier : le paysage concurrentiel se structure, les offres IIoT atteignent leur maturité ce qui crée, pour les industriels, une nécessité à les intégrer. Additionné à la clarification du positionnement d'Adeunis, il apparait qu'une opération stratégique se révèlerait fortement créatrice de synergies. Dans ce cadre, Adeunis a donné mandat à une banque d'affaires pour lancer un processus de rapprochement avec un industriel qui pourrait aboutir à un changement de contrôle au cours des prochains mois. Le processus a été initié et Adeunis informera le marché en temps utile.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires annuel le 4 juin 2020 après bourse

[1] Hors frais de sous-traitance [2] Inclus CIR [3] Excédent Brut d'Exploitation : résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et avant reprises sur amortissements et provisions [4] Périmètre post-cession de Vokkero : IIoT + Modules M2M [5] Hors disponibilités [6] Excédent Brut d'Exploitation : résultat d'exploitation avant dotations nettes de reprises aux amortissements et provisions