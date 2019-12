ADEUNIS : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE

Crolles, le 4 décembre 2019

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE

En application de l'article 223-16 du Règlement général de l'AMF et de l'article L.233-8 II du Code de commerce.

DATE D'ARRETE Nombre d'actions composant le capital Nombre total de

droits de vote théoriques Nombre total de

droits de vote exerçables* 30 novembre 2019 2 275 270 2 275 270 2 269 329

* Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des droits de vote théoriques moins les actions privées de droit de vote.

