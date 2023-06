ADEUNIS : Chiffre d'affaires 2022/2023 de 5,5 M EUR

Crolles, le 8 juin 2023

Chiffre d'affaires 2022/2023 de 5,5 M€

Année de transition avec des investissements importants dans les catalyseurs de croissance

Adeunis, l'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels) , présente son chiffre d'affaires non audité pour l'exercice 2022/2023 (période du 1 er avril 2022 au 31 mars 2023).

Comme anticipé, l'activité de l'exercice 2022/2023 a été perturbée par des tensions qui ont affecté ponctuellement le niveau de commandes, avec principalement :

Des tensions persistantes sur la chaine d'approvisionnement limitant ponctuellement l'offre ;

La réorganisation des équipes commerciales en prévision d'un nouveau cycle de croissance ;

Des anticipations de commandes de clients lors des semestres précédents freinant la demande en fin d'exercice.

Adeunis a ainsi vu son chiffre d'affaires atteindre 5,5 M€ en 2022/2023, contre 6,1 M€ un an plus tôt.

Sur un marché mondial qui demeure porteur, avec le soutien du plan France Relance et de l'Accélérateur International Bpifrance et Business France, Adeunis est prêt à aborder le prochain cycle de déploiement, avec le soutien du lancement prochain de deux nouvelles gammes de produits et ambitionne ainsi de s'inscrire progressivement dans un nouveau cycle de croissance.

(en milliers d'euros) 2021/2022 2022/2023 Variation Variation IIoT « catalog range » 4 706 4 219 -493 -12% IIoT « customized product » 396 350 -46 -13% Modules M2M 1 048 885 -163 -18% Chiffre d'affaires total 6 150 5 454 -701 -13%

Ralentissement ponctuel des commandes au second semestre

Par activité, le chiffre d'affaires des solutions IIoT « catalog range » s'établit à 4 219 k€, lié à un manque de volumes de commandes en fin d'exercice, malgré des contrats-cadres solides avec de grands comptes. En effet, Adeunis continue de rencontrer une demande récurrente de la part des grands donneurs d'ordre, mais les difficultés anticipées précédemment sur la supply chain sont venues perturber ponctuellement le cycle de commandes 2022/2023. De plus, l'environnement géopolitique complexe a généré des incertitudes et décalé des investissements sur cette période.

Les solutions IIoT « customized products » ont généré 350 k€ de revenus. L'activité est restée à un niveau cohérent avec la volonté claire d'Adeunis de favoriser commercialement la gamme de solutions « catalog » à forte valeur ajoutée.

L'activité Modules M2M, qui ne nécessite pas d'investissement technologique ou commercial particulier, s'élève à 885 k€. Après une période de difficultés d'approvisionnement et d'incertitudes commerciales chez ses clients, le retour d'un niveau correct de livraisons en composants a permis de retrouver des niveaux de déploiements plus habituels.

Dans le contexte de contraction conjoncturelle des ventes et d'inflation mondiale des coûts de fabrication et de transport, l'EBE ajusté annuel devrait ressortir en retrait par rapport à celui enregistré lors de l'exercice précédent (-0,1 M€). Aussi, afin de répercuter l'impact inflationniste global sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'IIoT, Adeunis a procédé à une augmentation de ses tarifs en fin d'exercice 2022/2023, avec de premiers effets lors du prochain exercice.

Inscrire l'entreprise dans un nouveau cycle de croissance

Depuis plusieurs exercices, Adeunis prépare et investit dans son prochain cycle de croissance pour adresser un marché au dynamisme important, sous l'effet de drivers profonds, en particulier sur le Smart Building avec la nécessité grandissante d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, en parallèle d'obligations règlementaires croissantes: la Directive sur la performance énergétique des bâtiments en Europe (EPBD), le décret tertiaire, décret BACS ou loi climat, en France et la Smart Building Initiative (SBI) ou la loi sur l'énergie propre et les emplois (CEJA) aux États unis.

Afin de répondre à cette future demande importante en solutions IoT, Adeunis prépare un déploiement volontaire à l'international, avec le soutien de l'Accélérateur International Bpifrance et Business France, devant permettre d'accélérer la croissance de son activité. Adeunis a ainsi poursuivi depuis plusieurs mois deux programmes de développement complémentaires de gammes de produits IoT.

Le premier programme porte sur le développement de sa gamme de produits 5G et des services associés, avec le soutien du plan France Relance, qui sera mise en stock cet été. Cette gamme constitue un relai de croissance et d'avenir en adressant un nouveau marché qui permettra la massification de l'IoT sur la verticale du bâtiment avec une technologie nativement mondiale. En augmentant à la fois la bande passante et le débit disponible, le déploiement de la 5G dans l'IoT sera en mesure d'accompagner les enjeux de massification du marché, inhérents au Smart Building et à la Smart City.

Le second programme porte sur la refonte de l'architecture interne de sa gamme de produits, plus simple, plus agile et moins dépendante des fournisseurs de composants électroniques. Cette gamme sera totalement agnostique au type de réseau (Lora ou Sigfox) permettant d'adresser l'ensemble du marché international à moindre coût, grâce à une architecture technique et industrielle permettant la différenciation retardée et la capacité de servir toutes les zones dans le monde de façon agile.

Grâce à une demande structurellement bien orientée sur son activité cœur, à l'accélération de ses activités à l'international et au concours de ses deux nouvelles gammes de produits, Adeunis ambitionne de s'inscrire progressivement dans un nouveau cycle de croissance.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2022/2023, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

