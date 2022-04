ADEUNIS : ADEUNIS et VEOLIA présentent leurs solutions lors d'un webinaire " La qualité de l'air intérieur et IoT "

Crolles, le 07 avril 2022

ADEUNIS et VEOLIA présentent leurs solutions lors d'un webinaire

« La qualité de l'air intérieur et IoT »

Adeunis, l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building ), et Véolia qui a pour ambition de devenir l'entreprise de référence de la transformation écologique ont tenu ce jour un webinaire interactif sur enjeu sanitaire majeur : le suivi de la qualité de l'air intérieur.



Vous pouvez d'ores et déjà retrouver webinaire « La qualité de l'air intérieur et IoT »

ou en consultant le site d'Adeunis

Au cours de ce webinaire, Veolia et Adeunis répondent aux questions essentielles portant sur la Qualité de l'Air Intérieur et son suivi grâce aux solutions et capteurs IoT.

Un enjeu majeur

Poussés par la crise sanitaire actuelle les besoins en surveillance et analyse de la Qualité de l'Air Intérieur ont été décuplés ces derniers mois. Cependant, prévenir la diffusion de la COVID19 n'est plus la seule raison poussant les gestionnaires et propriétaires de bâtiments à s'intéresser à ce sujet.

Que ce soit pour répondre à des obligations légales, à des enjeux sanitaires, ou encore économiques, tous les bâtiments sont aujourd'hui concernés par l'analyse de la Qualité de l'Air Intérieur.

Programme du webinaire

LA QUALITÉ DE L' AIR INTÉRIEUR

Comment et pourquoi la surveiller ?

Qu'impose la réglementation ?

Quelles sont les conséquences d'une mauvaise QAI ? Comment l'améliorer ?

MESURER, ANALYSER ET AMÉLIORER

Quelles solutions pour mesurer et analyser la QAI ?

Comment accéder et comprendre facilement les données analysées ?

Comment agir pour améliorer durablement la QAI ?

Les intervenants

Xavier Villetard Camille Varrot Elsa Bernard-Moulin Responsable développement des Offres Air pour la Direction de l'Innovation de VEOLIA Customer Sucess Manager chez Adeunis Cheffe de produit chez Adeunis

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2020/2021, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

Frank FISCHER

Président Directeur Général

Serena BONI

Relation Presse

Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs

Relations Investisseurs +33 4 76 92 01 62

invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 94

adeunis@actus.fr

