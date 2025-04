Adecco: lancement de r.Potential avec Salesforce information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Adecco fait part du lancement de r.Potential, créé dans le cadre d'un partenariat stratégique avec Salesforce pour 'répondre aux besoins des dirigeants d'entreprise chargés de tracer l'avenir du travail', notamment au regard du développement de l'IA.



Avec son bureau principal à San Francisco, r.Potential sera dirigé par Greg Shewmaker, qui occupera le poste de CEO, après avoir été senior vice-président des opérations mondiales et de l'IA au sein d'Adecco.



Pour rappel, Adecco et Salesforce ont annoncé fin mars investir conjointement dans une nouvelle société pour 'aider les organisations à constituer une main-d'oeuvre intégrée composée d'humains et d'agents d'IA'.



Elle permettra de planifier, déployer et gérer une telle main-d'oeuvre à grande échelle, en s'appuyant sur les données des clients, les informations approfondies sur la main-d'oeuvre d'Adecco et la plateforme de travail numérique Agentforce de Salesforce.





Valeurs associées ADECCO GROUP 21,900 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%