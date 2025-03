Adecco: lancement d'une nouvelle société avec Salesforce information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - Adecco annonce investir conjointement avec Salesforce dans une nouvelle société qui, en partenariat stratégique avec Salesforce, visera à 'aider les organisations à constituer une main-d'oeuvre intégrée composée d'humains et d'agents d'IA'.



Cette société permettra de planifier, déployer et gérer une telle main-d'oeuvre à grande échelle, en s'appuyant sur les données des clients, les informations approfondies sur la main-d'oeuvre d'Adecco et la plateforme de travail numérique Agentforce de Salesforce.



L'entreprise prévoit de fournir une suite complète de fonctionnalités intégrées de manière transparente aux outils que les entreprises utilisent déjà tous les jours, y compris des agents accessibles via des produits Salesforce tels que Slack.





