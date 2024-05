Adecco: bénéfice net en repli de 20% au 1T, à 73 M EUR

( AFP / LOIC VENANCE )

Le groupe suisse Adecco, numéro un mondial du travail temporaire, a vu son bénéfice net se replier de 20% sur un an au premier trimestre 2024, à 73 millions d'euros, selon un communiqué publié mardi.

Son chiffre d'affaires s'affiche à 5,7 milliards d'euros, soit en baisse de 3% en données publiées mais stable en données organiques, dans la lignée des prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP, qui tablaient cependant sur un bénéfice net de 68 millions d'euros.

Le patron d'Adecco, le Français Denis Machuel, s'est félicité que le groupe ait "atteint une stabilité du chiffre d'affaires" dans des "conditions de marché difficiles", cité dans le communiqué.

Le repli du bénéfice net "reflète principalement un résultat d'exploitation en baisse", en baisse de 15% sur un an, est-il indiqué.

En France, le plus gros marché d'Adecco, le chiffre d'affaires atteint 1 milliard d'euros, en baisse de 2% données publiées mais en progression de 1% en organique, "reflétant un contexte de marché difficile, avec un faiblesse notable dans l'industrie, la logistique, la chimie et le commerce", indique le communiqué.

Au titre des perspectives, "au deuxième trimestre à date, les volumes ont été stables en comparaison avec les niveaux du premier trimestre 2024" et le groupe compte "continuer à gagner des parts de marché dans un environnement macroéconomique difficile".

A titre de comparaison, au premier trimestre son concurrent le néerlandais Randstad a vu son bénéfice net chuter de 43%, à 88 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en baisse de 8,9%, à 5,9 milliards d'euros.

Le PDG de Randstad Sander van't Noordende a évoqué des conditions de marché "plus faibles qu’attendu en Amérique du Nord et dans l'Europe du Nord" et prévenu que l'environnement macroéconomique apparaissait toujours "difficile au début du deuxième trimestre".

Pour sa part, l'américain Manpower a fait état d'une chute de 49% de son bénéfice net, à 39,7 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires en repli de 7,3% (4,4 milliards), son PDG Jonas Prising soulignant que "les employeurs d'Amérique du Nord et d'Europe restent prudents dans l'attente de signes indiquant que l'environnement économique est sur la voie d'une amélioration durable".