Adecco a étendu sa collaboration stratégique avec Microsoft
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 15:51
L'accord couvre une suite complète de technologies Microsoft, y compris les services cloud Azure, les solutions d'entreprise Microsoft 365, la sécurité et la conformité Microsoft, ainsi qu'un déploiement mondial de Microsoft Dynamics 365 en tant que plateforme unifiée du groupe pour la finance et l'approvisionnement.
' Ensemble, nous construisons une organisation prête pour l'avenir qui responsabilise nos employés, améliore l'excellence opérationnelle et offre une plus grande valeur à nos clients et candidats dans le monde entier.' a déclaré Caroline Basyn, Chief Digital and IT Officer du Groupe Adecco.
' Cette collaboration avec le Groupe Adecco nous permet d'avoir un impact mondial en donnant aux recruteurs du monde entier les outils, les données et les informations basées sur l'IA dont ils ont besoin pour libérer leur potentiel humain' a déclaré Catrin Hinkel, CEO de Microsoft Suisse.
