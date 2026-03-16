 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Acumen bondit après une levée de fonds pour faire avancer le développement d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 13:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions d'Acumen Pharmaceuticals ABOS.O ont bondi de 13,2 % en pré-marché à 3,71 $, au plus haut depuis mai 2024, après avoir levé des fonds pour financer un médicament expérimental contre la maladie d'Alzheimer ** ABOS, basée à Newtown, Massachusetts, dit avoir vendu 35,75 millions de dollars d'actions (environ 10,8 millions) à 3,30 dollars dans le cadre d'un placement privé dirigé par l'investisseur existant RA Capital Management

** L'action ABOS a clôturé en baisse de 0,9 % à 3,27 $ vendredi, réduisant les gains depuis le début de l'année à 55 %

** La société prévoit d'utiliser le produit principalement pour soutenir son programme Enhanced Brain Delivery (EBD), y compris le développement préclinique en cours d'une molécule candidate principale, et à d'autres fins

** ABOS se concentre actuellement sur l'avancement de son principal produit candidat, sabirnetug (ACU193), un anticorps monoclonal humanisé qui fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 2 chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer présentant des symptômes précoces

** La société annonce également des données précliniques sur les médicaments, y compris des résultats d'études in vitro, in vivo et sur des primates non humains (PNH), qui soutiennent les candidats au développement de son récepteur de la transferrine dans le cadre d'une collaboration avec la société japonaise JCR Pharmaceuticals 4552.T . ** Les candidats EBD ont atteint des niveaux cérébraux 14-40x plus élevés chez les PNH par rapport aux anticorps natifs à 24 heures, et indiquent un faible potentiel d'anémie, sans effets indésirables observés, selon la présentation

** ABOS a ~60,6 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de près de 200 millions de dollars

** La note moyenne de 6 analystes est "strong buy"; PT médian $7, par LSEG

Valeurs associées

ACUMEN PHARMA
3,2700 USD NASDAQ 0,00%
JCR PHARMACEUTIC
4,1700 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/03/2026 à 13:03:23.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank