Acumen bondit après une levée de fonds pour faire avancer le développement d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions d'Acumen Pharmaceuticals ABOS.O ont bondi de 13,2 % en pré-marché à 3,71 $, au plus haut depuis mai 2024, après avoir levé des fonds pour financer un médicament expérimental contre la maladie d'Alzheimer ** ABOS, basée à Newtown, Massachusetts, dit avoir vendu 35,75 millions de dollars d'actions (environ 10,8 millions) à 3,30 dollars dans le cadre d'un placement privé dirigé par l'investisseur existant RA Capital Management

** L'action ABOS a clôturé en baisse de 0,9 % à 3,27 $ vendredi, réduisant les gains depuis le début de l'année à 55 %

** La société prévoit d'utiliser le produit principalement pour soutenir son programme Enhanced Brain Delivery (EBD), y compris le développement préclinique en cours d'une molécule candidate principale, et à d'autres fins

** ABOS se concentre actuellement sur l'avancement de son principal produit candidat, sabirnetug (ACU193), un anticorps monoclonal humanisé qui fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 2 chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer présentant des symptômes précoces

** La société annonce également des données précliniques sur les médicaments, y compris des résultats d'études in vitro, in vivo et sur des primates non humains (PNH), qui soutiennent les candidats au développement de son récepteur de la transferrine dans le cadre d'une collaboration avec la société japonaise JCR Pharmaceuticals 4552.T . ** Les candidats EBD ont atteint des niveaux cérébraux 14-40x plus élevés chez les PNH par rapport aux anticorps natifs à 24 heures, et indiquent un faible potentiel d'anémie, sans effets indésirables observés, selon la présentation

** ABOS a ~60,6 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de près de 200 millions de dollars

** La note moyenne de 6 analystes est "strong buy"; PT médian $7, par LSEG