Actualités santé : le Mounjaro de Lilly surpasse les autres médicaments à base de GLP-1 chez certains patients atteints de diabète de type 2

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Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous mettons en avant une autre étude sur les médicaments à base de GLP-1, cette fois-ci chez des patients atteints de diabète de type 2 qui ne répondaient pas bien au traitement initial standard. Nous rendons également compte de deux études dont les résultats pourraient apporter un soulagement à terme aux patients qui souffrent encore de symptômes de COVID long.

L'utilisation précoce du GLP-1 Mounjaro de Lilly présente des avantages dans le diabète de type 2

Les patients récemment diagnostiqués avec un diabète de type 2 qui ne répondaient pas bien à un traitement de première intention habituel ont obtenu de meilleurs résultats après l'ajout du GLP-1 tirzépatide d'Eli Lilly LLY.N qu'avec l'ajout d'autres médicaments de cette classe, selon une étude financée par la société.

Le tirzépatide est commercialisé sous le nom de marque Mounjaro pour le diabète aux États-Unis et pour le diabète et l'obésité dans d'autres pays.

Dans l'essai SURPASS-EARLY, près de 800 adultes ayant reçu un diagnostic de diabète de type 2 au cours des quatre dernières années et dont la maladie n'était pas suffisamment contrôlée par la metformine, un régime alimentaire et de l'exercice physique ont été répartis pour recevoir soit le tirzépatide, soit d'autres médicaments.

La plupart des patients du groupe témoin ont reçu d'autres médicaments à base de GLP-1, tels que le semaglutide, que Novo Nordisk NOVOb.CO commercialise pour le diabète sous les noms d'Ozempic ou de Rybelsus, ou le Trulicity de Lilly (dulaglutide).

Deux ans plus tard, les patients recevant les injections hebdomadaires de tirzépatide présentaient de meilleures améliorations du contrôle glycémique, comme en témoignent les taux d'hémoglobine A1c, ainsi que du poids et du tour de taille, par rapport aux patients du groupe témoin.

De plus, environ 60 % des participants recevant le tirzépatide avaient atteint une glycémie normale après deux ans, contre 24 % des patients du groupe témoin, selon un rapport de l'étude publié dans les Annals of Internal Medicine .

Ces résultats suggèrent que le fait de commencer le traitement par tirzépatide plus tôt, si les soins standard s'avèrent insuffisants, pourrait apporter des bénéfices métaboliques plus importants et plus durables que d'autres approches standard, ont déclaré les chercheurs dans un communiqué.

Le système immunitaire pourrait être à l'origine des symptômes neurologiques du COVID long

Les symptômes neurologiques invalidants du COVID long sont souvent dus à une attaque erronée de l'organisme contre lui-même, selon les découvertes de deux études qui pourraient déboucher sur des traitements efficaces de cette affection et sur des changements dans les politiques de don de sang.

Dans les deux études, les chercheurs ont prélevé des “auto-anticorps” dans le sang de volontaires atteints de COVID long. Normalement, les anticorps du système immunitaire défendent l'organisme contre les agressions, mais les auto-anticorps – fréquemment observés après des infections virales aiguës et persistants lors du COVID long – attaquent l'organisme par erreur.

Lorsque ces auto-anticorps humains ont été injectés à des souris en bonne santé, celles-ci ont développé des symptômes neurologiques imitant ceux des patients, notamment de la fatigue, une perte d'équilibre, une sensibilité à la douleur et des lésions des fibres nerveuses.

Dans une expérience, l'effet a été reproduit même lorsque les auto-anticorps avaient été prélevés chez des patients deux ans après l'infection initiale, selon un article publié dans Cell Reports Medicine .

“Cette nouvelle compréhension de la physiologie du COVID long nous permettra d’identifier un certain nombre de traitements efficaces contre l’auto-immunité qui pourraient améliorer de manière significative les symptômes de millions de personnes atteintes de cette affection chronique,” a déclaré dans un communiqué le Dr David Putrino, de l’Icahn School of Medicine du Mount Sinai, à New York, et coauteur d’une autre étude publiée dans Cell .

“Auparavant, nous n’avions aucun moyen de prédire qui bénéficierait des thérapies (existantes),” a-t-il déclaré. “Notre étude montre désormais que si vous faites partie d’un sous-groupe de patients atteints de COVID long présentant des auto-anticorps circulant dans votre organisme... vous pourriez être un bon candidat pour ces médicaments.”

Un commentaire publié dans Cell indique que les deux études “fournissent des preuves convaincantes que les auto-anticorps contribuent directement à l’apparition des symptômes chez un sous-groupe de personnes atteintes de COVID long,” mais aucune des deux études n’apporte de preuve définitive d’un mécanisme unique et central à l’origine de cette affection.

Outre leur importance clinique, Putrino estime que ces résultats constituent un avertissement urgent en matière de santé publique concernant le don de sang.

“Au Royaume-Uni, le COVID long est un critère d’exclusion pour le don de sang, alors qu’aux États-Unis, ces personnes sont toujours autorisées à donner,” a-t-il déclaré.

“Compte tenu des dangers que les auto-anticorps dans le plasma de personnes atteintes de COVID long peuvent représenter pour autrui, ce pays devrait envisager des changements fondamentaux dans ses politiques de don.”