Actualités médicales : le test génomique de Veracyte identifie les patientes atteintes d'un cancer du sein qui peuvent éviter la chimiothérapie

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Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous vous présentons des études qui seront présentées lors de la plus importante conférence sur le cancer de l’année, le prochain congrès de l’American Society of Clinical Oncology à Chicago, et qui ont toutes le potentiel de changer la pratique clinique.

Certaines patientes atteintes d'un cancer du sein à haut risque peuvent éviter la chimiothérapie

Un test disponible dans le commerce, développé par Veracyte

VCYT.O , permet d'identifier les patientes atteintes d'un cancer du sein à haut risque à un stade précoce qui peuvent sans risque se passer de chimiothérapie, selon les données qui seront présentées lors de la réunion de l'ASCO.

Dans un essai randomisé portant sur plus de 4.400 patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce, particulièrement agressif ou susceptible de se propager ou de récidiver, plus des deux tiers de celles dont la prise en charge a été guidée par le test génomique Prosigna de Veracyte ont pu éviter la chimiothérapie en toute sécurité.

Le taux de survie sans cancer à 5 ans du groupe Prosigna était de 93,7%, statistiquement non inférieur au taux de 94,9% observé chez les patientes assignées de manière aléatoire à recevoir une chimiothérapie dans le cadre des soins standard.

Le test analyse l'activité de 50 gènes spécifiques dans le tissu tumoral afin de déterminer le sous-type moléculaire et établit un score de « risque de récidive au cours des 10 prochaines années » pour aider les oncologues à décider si une chimiothérapie est nécessaire, a déclaré Veracyte.

La chimiothérapie peut avoir de graves répercussions physiques et émotionnelles, les femmes plus jeunes pouvant être confrontées à des conséquences telles que l'infertilité, des troubles cognitifs et une ménopause précoce, jusqu'à 43% des survivantes souffrant de lésions nerveuses durables.

La Dre Kelly Marcom, directrice médicale de Veracyte pour le cancer du sein, a déclaré que les résultats de l'essai « constituent une étape majeure dans l'oncologie mammaire de précision ».

« Ces résultats ont le potentiel de transformer la manière dont les cliniciens traitent une large population de patientes atteintes d’un cancer du sein, en les aidant à personnaliser les choix thérapeutiques de leurs patientes », a déclaré la Dre Marcom.

Par ailleurs , des chercheurs australiens et néo-zélandais ont découvert que le test Decipher de Veracyte permettait de prédire quels patients atteints d’un cancer de la prostate métastatique hormono-sensible tireraient bénéfice de l’ajout du médicament de chimiothérapie docétaxel au traitement standard.

Veracyte a indiqué que les résultats complets des deux études seront présentés le 30 mai lors du congrès à Chicago.

Le choix du médicament contre le cancer de la prostate a un impact sur les fonctions cognitives

Deux médicaments courants contre le cancer de la prostate, qui présentent une efficacité similaire contre la maladie, présentent une différence cruciale: l’un altère plus gravement les fonctions cognitives des patients au cours du traitement, révèle une nouvelle étude.

L'étude de 24 semaines, menée auprès de 111 patients atteints d'un cancer de la prostate avancé, a comparé le darolutamide, commercialisé sous le nom de Nubeqa par Bayer

BAYGn.DE et Orion 271560.KS , à l'Xtandi de Pfizer PFE.N et Astellas Pharma 4503.T , dont le nom chimique est l'enzalutamide.

Les chercheurs ont constaté que les patients ayant reçu Nubeqa présentaient une baisse nettement moins importante de leurs capacités cognitives et de leur mémoire, telle que mesurée par des tests de fonction cognitive sur ordinateur, par rapport à ceux traités par Xtandi .

Lorsque les chercheurs ont comparé les scores des capacités cognitives ayant connu les changements les plus importants au cours de l'étude, la diminution médiane était de 15,8% avec Nubeqa contre 36,1% avec Xtandi.

« Les deux médicaments semblent agir de manière similaire en termes de contrôle du cancer de la prostate, mais le fait de savoir qu’il peut y avoir des différences dans les effets cognitifs entre ces médicaments peut influencer le choix thérapeutique du clinicien si les deux options sont disponibles », a déclaré dans un communiqué la Dre Alicia Morgans, responsable de l’étude au Dana-Farber Cancer Institute de Boston.

Les chercheurs, qui doivent présenter leurs conclusions samedi à l'ASCO, continuent de suivre ces patients, ont-ils indiqué.

Un médicament oral aide les patients atteints d'un cancer gastro-intestinal à poursuivre leur chimiothérapie

Les patients atteints de cancers gastro-intestinaux ont pu maintenir leur numération plaquettaire à un niveau suffisamment élevé pour poursuivre leur chimiothérapie grâce à un médicament oral déjà approuvé pour le traitement des maladies hépatiques, selon les résultats d’un essai clinique qui seront présentés lors de la réunion de l’ASCO le 30 mai.

Le traitement par le Doptelet (avatrombopag) de Sobi

SOBIV.ST , s'est révélé si efficace que les chercheurs ont interrompu leur essai après que 23 des 40 patients eurent reçu le médicament.

Près de 66% de ces patients ont vu leur numération plaquettaire revenir à la normale en moins de deux semaines et ont maintenu ces niveaux, contre seulement 17% de ceux ayant reçu un placebo.

La thrombocytopénie, ou faible taux de plaquettes sanguines, est un effet secondaire courant de la chimiothérapie. Les plaquettes contribuent à la formation de caillots après une blessure, et lorsque leur taux devient trop bas, les patients risquent des saignements excessifs et potentiellement mortels, même après des blessures mineures.

Les patients atteints d'un cancer et souffrant d'une thrombocytopénie persistante ne peuvent souvent pas recevoir leur prochaine dose de chimiothérapie prévue, ce qui peut entraîner une aggravation de leur état.

Cet essai de phase intermédiaire a porté sur 40 patients atteints de cancers gastro-intestinaux qui souffraient d'une thrombocytopénie induite par la chimiothérapie et qui avaient peu de chances de se rétablir spontanément entre les cycles de chimiothérapie.

La même équipe de chercheurs avait récemment mené un essai de phase avancée dans lequel le Nplate d'Amgen AMGN.O , ou romiplostim, s'était également révélé très efficace chez les patients atteints de cancers gastro-intestinaux et de thrombocytopénie persistante.

Ces deux agents appartiennent à une classe de médicaments appelés agonistes des récepteurs de la thrombopoïétine, mais le Nplate est administré par injection.

Pour les patients atteints d'un cancer métastatique, « devoir se rendre à l'hôpital chaque semaine pour une injection n'est pas idéal », a déclaré dans un communiqué le Dr Gerald Soff, responsable de l'étude au Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Miller School of Medicine de l'université de Miami. « S'il existe une bonne option orale, cela serait très intéressant pour beaucoup de gens. »