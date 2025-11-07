Actualités économiques du New York Times - 7 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Les actionnaires de Tesla TSLA.O ont approuvé un plan visant à attribuer à Elon Musk des actions d'une valeur de près de 1 000 milliards de dollars s'il atteint des objectifs ambitieux, notamment en augmentant considérablement la valorisation boursière de l'entreprise.

- Le président américain Trump a annoncé un accord avec les fabricants de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N qui pourrait considérablement élargir l'accès de millions d'Américains à des médicaments très populaires contre l'obésité en réduisant le prix à 149 dollars par mois.

- Le gouvernement français a intensifié jeudi sa répression contre le distributeur chinois Shein, en suspendant la livraison de toutes les commandes en ligne que la société a envoyées en France au cours des dernières 24 heures, et en ciblant plus de 200 000 colis à inspecter par les fonctionnaires des douanes.

- L'administration fiscale américaine (IRS) ferme son système gratuit de déclaration d'impôts en ligne, un programme lancé l'année dernière par l'administration Biden et dont les utilisateurs ont donné de bonnes notes.