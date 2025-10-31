Actualités économiques du New York Times - 31 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont convenu d'une trêve d'un an dans leur guerre commerciale, la Chine suspendant certaines limites à l'exportation de terres rares et les États-Unis réduisant de moitié les droits de douane liés au fentanyl.

- L'administration Trump a publié une règle finale jeudi interdisant aux fonctionnaires des organisations engagées dans des activités illégales de bénéficier de l'annulation des prêts étudiants.

- Frank Bisignano, ancien directeur général de Fiserv

FI.N , a vendu sa participation dans la société pour prendre sa place à la tête de l'Administration de la sécurité sociale dans l'administration Trump.