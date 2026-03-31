Actualités économiques du New York Times - 31 mars

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le directeur général d'Air Canada AC.TO Michael Rousseau prendra sa retraite d'ici octobre, a annoncé la compagnie aérienne lundi, après avoir suscité un tollé pour avoir omis d'offrir des condoléances en français, l'une des deux langues officielles du Canada, à la suite d'un écrasement qui a coûté la vie à deux pilotes.

- Les législateurs démocrates demandent des réponses au département du Trésor américain sur le rôle possible du milliardaire Elon Musk dans le démantèlement d'une loi fédérale sur la responsabilité des entreprises.

- Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé lundi un décret exigeant que les entreprises cherchant à obtenir des contrats avec l'État fournissent des garanties contre l'utilisation abusive de l'IA , y compris la génération de contenu illégal, les préjugés préjudiciables et les violations des droits civils.

- Un procès intenté contre Fox News par un journaliste qui affirme que la chaîne l'a licencié après qu'il se soit exprimé contre sa couverture de l'élection présidentielle de 2020 et de l'émeute du Capitole du 6 janvier a été rejeté lundi par un juge fédéral.