Actualités économiques du New York Times - 29 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- UPS UPS.N a réduit depuis l'année dernière ses effectifs de 48.000 personnes, dans le cadre d'une campagne de réduction des coûts visant à augmenter les bénéfices et à reconquérir les investisseurs.

- Toyota Motor 7203.T va commencer à importer des véhicules qu'il fabrique aux Etats-Unis et ouvrir son réseau de distribution au Japon aux constructeurs automobiles américains.

- Le gouvernement fédéral américain a annoncé qu'il soutiendrait un projet de construction de plusieurs réacteurs nucléaires Westinghouse .

- Le distributeur de flux en direct Whatnot a levé 225 millions de dollars à une valeur de 11,5 milliards de dollars.