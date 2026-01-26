Actualités économiques du New York Times - 26 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Les dirigeants de Target TGT.N , Best Buy BBY.N , General Mills GIS.N et Cargill figurent parmi plus de 60 grandes entreprises du Minnesota qui ont publié une lettre publique dimanche, appelant à une "désescalade immédiate des tensions" dans l'État.

- Le président américain Donald Trump a déclaré dans une série de messages sur les médias sociaux dimanche que deux citoyens américains avaient "tragiquement" perdu la vie dans le cadre de la répression de l'immigration de son administration à Minneapolis, mais il a blâmé les dirigeants démocrates pour les décès.

- Un jet privé s'est écrasé en flammes alors qu'il décollait d'un aéroport du Maine avec huit personnes à bord, a déclaré l'Administration fédérale américaine de l'aviation, mais leur sort et leur identité n'ont pas été immédiatement connus.